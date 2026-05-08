مصر.. أول تعليق رسمي على اقتحام “بلطجية” لحرم جامعة ومهاجمة طلاب

علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على واقعة اقتحام عناصر مجهولة لحرم جامعة رشيد حاملين أسلحة بيضاء، وإحداثهم حالة فوضى ورعب للطلاب.وذكرت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، إنها “مجموعة عناصر من خارج الجامعة اقتحموا حرم جامعة رشيد، على خلفية وجود خلافات شخصية بين بعض الطلاب، ما أثار حالة من الخوف بين الطلاب”.وأشارت الوزارة إلى استعانة إدارة الجامعة بالشرطة للسيطرة على الموقف، وإحالة المتورطين من الطلاب والعناصر الخارجية إلى النيابة العامة.وأكدت اتخاذ الجامعة قرارا بإيقاف الطلاب المتسببين في ذلك، ومنعهم من دخول الجامعة حتى انتهاء التحقيق معهم، مع التأكيد على انتظام سير الدراسة والامتحانات العملية حاليا بشكل طبيعي وآمن.

وصباح الخميس، ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة أشخاص اقتحموا جامعة رشيد وأثاروا الذعر بين الطلاب؛ حاملين أسلحة بيضاء.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الجدل حول ما حدث.

