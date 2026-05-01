مفاجأة.. استخراج جثمان ضياء العوضي وإعادة تشريحه

أعلن مصطفى مجدي، محامي الدكتور ضياء العوضي، إعادة تشريح جثمان الطبيب الراحل، بناء على أمر النائب العام في مصر.

وقال محامي العوضي عبر حسابه على فيسبوك: “بيان هام بشأن البلاغ المقدم منا إلى السيد المستشار النائب العام في وفاة الدكتور ضياء العوضي، عقب فتح التحقيقات بناءً على الشكوى المقدمة منا، أمر السيد المستشار النائب العام بإعادة تشريح جثمان المرحوم، ووجّه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على مصلحة الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية.

وأضاف: “قد تم تنفيذ ذلك باستخراج الجثمان وفقًا للضوابط المقررة، وإجراء الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي المختص، ثم إعادة دفنه مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الفحص”.

واختتم: “تأتي هذه الخطوة في إطار كشف ملابسات الوفاة وصولًا إلى الحقيقة كاملة، ونحن على ثقة تامة في مؤسسات الدولة المصرية والنيابة العامة في إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة”.

وشيع المئات عصر الجمعة الماضية جثمان الدكتور ضياء العوضي المحاضر السابق في كلية الطب بجامعة عين شمس المصرية إلى مثواه الأخير.

وكان خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي في الإمارات، أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، حيث تداولت أنباء حول وجود شبهة جنائية، إلا أن الجهات المعنية في كل من مصر والإمارات حسمت الأمر بشكل رسمي، مؤكدة أن الوفاة “طبيعية” تماماً ولا توجد بها أي شبهة جنائية، مما وضع حداً للشائعات المتداولة.

يذكر أن الدكتور ضياء العوضي قد نال شهرة واسعة ومثيرة للجدل في السنوات الأخيرة بسبب طرحه لنظام غذائي عُرف بـ “نظام الطيبات”، وهو النظام الذي أحدث انقساماً كبيراً في الآراء بين مؤيد ومعارض داخل الوسط الطبي وخارجه، وتعرض بسببه لقرار الشطب من نقابة الأطباء.

المصدر: القاهرة 24 + روسيا اليوم