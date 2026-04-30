ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية إلى الصين بنسبة 39%

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن تسجيل صادرات المملكة من التمور نموًا ملحوظًا خلال عام 2025م، حيث بلغت قيمتها 1.938 مليار ريال، إلى جانب ارتفاع حجم إنتاج التمور في المملكة بأكثر من 1.9 مليون طن خلال العام نفسه، في مؤشر واضح على قوة قطاع النخيل والتمور وكفاءته الإنتاجية العالية، مشيرًا إلى توسع انتشار التمور السعودية في أسواق العالم، بوصول صادراتها إلى أكثر من 125 دولة، محققةً ارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة بعام 2024م؛ مما يؤكد التطور الكبير الذي يشهده القطاع، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المركز، أن صادرات التمور السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية ارتفعت بنسبة 39% في نفس الفترة مقارنةً بعام 2024م، مما يؤكد انتشارها في أحد أكبر الأسواق الآسيوية، والإسهام في فتح فرص استثمارية واسعة للمستثمرين وشركات التمور السعودية، بما يعود بفوائد عديدة للقطاع، ويُسهم في تطويره ودعمه، حتى يتوسع في المزيد من الأسواق العالمية.

وأشار المركز إلى الدور الرئيسي لمبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية، في انتشار التمور السعودية ومنتجاتها التحويلية ووصولها إلى 15 سوق تجزئة كبرى حول العالم وفي أكثر من 1500 فرع تابع لها.

