سوداتل تعلن تحقيق أعلى دخل تشغيلي منذ التأسيس وأرباحًا صافية 117.5 مليون دولار لعام 2025

أعلنت مجموعة سوداتل للاتصالات تحقق نتائج قياسية للسنة المالية 2025 كأعلى دخل تشغيلي منذ التأسيس، وصافي أرباح قدره 117.5 مليون دولار أمريكي .

وأعلنت مجموعة سوداتل فى منشور صحفى اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ووفقا للرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل للاتصالات مجدى طه فأن المجموعة

سجلت إيرادات بلغت 452.5 مليون دولار أمريكي (19%) لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات متجاوزة بذلك مستويات ما قبل الحرب كما قفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA) لتصل إلى 235.7 مليون دولار أمريكي بهامش ربح (52 %) بزيادة 3 نقاط مئوية لتحقق أعلى دخل تشغيلي منذ التأسيس.

كما ارتفع صافي الدخل إلى 117.5 مليون دولار أمريكي بهامش ربح (26%) . فيما ارتفعت ربحية السهم بواقع 6 أضعاف مدفوعة بالانضباط و المرونة في التنفيذ والتي قادت بدورها الى تحقيق أقوى نتائج مالية في السنوات الثماني الماضية.

واضاف المنشور ان المركز المالي للمجموعة سجل خلال عام 2025 تحولاً جوهرياً ارتفعت فيه قيمة الأصول غير المتداولة إلى 1.21 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 576 مليون دولار، فيما سجلت حقوق المساهمين نمواً كبيراً وصل إلى 766 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 104.7 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو اتساع قاعدة المرونة المالية للمجموعة بما يعزز قدرتها على التوسع و تمويل الاستثمارات المستقبلية.

وعزت مجموعة سوداتل للاتصالات هذه القفزة في حقوق المساهمين كنتيجة مباشرة لعملية إعادة تقييم الأصول غير المتداولة والتي تعكس الآن وبشكل أدق القيمة السوقية الحالية لقاعدة البنية التحتية التابعة للمجموعة.