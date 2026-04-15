دبي.. إغلاق فندق “برج العرب” لمدة عام ونصف

أعلنت مجموعة Jumeirah Group المالكة لفندق “برج العرب” في دبي إغلاقه لمدة عام ونصف للترميم، وإجراء أول صيانة شاملة له منذ افتتاحه عام 1999.وكتب المالكون على منصة “إكس”: “فندق “برج العرب” في دبي يغلق أبوابه للترميم. من المتوقع أن تستغرق الأعمال حوالي 18 شهرا، وخلال هذه الفترة، لن يستقبل الفندق الضيوف”.وأوضحوا أنهم يعتزمون تحسين التصميمات الداخلية الفريدة للفندق، الذي أصبح “بطاقة تعريف” لدبي، مع الحفاظ على “معايير الضيافة الفاخرة” دون تغيير.وفقا لمجموعة (Jumeirah Group)، سيكون المصمم الداخلي الفرنسي الشهير تريستان أور هو مدير مشروع الترميم. يعرف أور في جميع أنحاء العالم بفضل ترميمه للمعالم الثقافية الشهيرة، بما في ذلك فندق “كريون” في باريس.

يحتوي الفندق الذي يوصف بأنه سباعي النجوم، في الوقت الراهن على ما يقرب من 200 جناح فاخر، وهو معروف بتصميماته الداخلية الأنيقة المزينة بالرخام وأوراق الذهب وبلورات سواروفسكي.

