50 ألف ريال فأكثر.. جمارك قطر: توجيهات بشأن نقل الأموال والمقتنيات الثمينة أثناء السفر

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر أو المغادرين منها الإقرار عن الأموال أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تبلغ قيمتها 50,000 ريال قطري أو أكثر، وذلك عبر تعبئة نموذج الإقرار إلكترونياً وتقديمه لموظف الجمارك في المنفذ، تجنباً للمساءلة القانونية.وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعية المسافرين إلى تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند دخول الدولة أو مغادرتها في حال حمل عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وبيّنت أنه يمكن تعبئة نموذج الإقرار الجمركي إلكترونياً بكل سهولة عبر المنصة المخصصة لذلك قبل موعد السفر، لتفادي أي تأخير في الإجراءات الجمركية.

وشملت خطوات تعبئة النموذج إلكترونياً:

الدخول إلى بوابة الإقرار الجمركي.

تحديد وجهة السفر.

تحديد أنواع الأموال والمقتنيات مع إمكانية إضافة أكثر من نوع.

إدخال معلومات الرحلة بدقة.

تعبئة البيانات الشخصية.

إدخال معلومات التواصل.

تحديد ما إذا كان المسافر هو المالك الفعلي للأموال والمقتنيات أو شخصاً آخر.

إرفاق المستندات المطلوبة.

التحقق النهائي من البيانات.

الموافقة على الطلب.

الاحتفاظ برقم الإقرار المرسل إلى البريد الإلكتروني لتقديمه لموظف الجمارك عند المغادرة أو الوصول.

وأكدت الهيئة أنه يمكن أيضاً الحصول على نموذج ورقي من موظف الجمارك في المنفذ وتعبئته يدوياً.

ونبّهت إلى أن عدم تقديم الإقرار أو الإدلاء بمعلومات غير دقيقة قد يعرّض المسافر للمساءلة القانونية.

