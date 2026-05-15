توجه لتدشين بنك للذهب في مصر

كشف رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” جورج إيلومبي، عن تعاون مع البنك المركزي المصري، لإنشاء بنك متخصص في الذهب يكون مقره القاهرة.وقال إيلومبي، في تصريحات صحفية خلال وجوده في مصر، إنه تم اختيار مصر لتكون المقر الرئيسي لبنك الذهب الإفريقي، لما تتمتع به من استقرار وأمن، بجانب المناخ الاستثماري المحفز والخبرات التي تتمتع بها في مجالات الذهب والتعدين والتجارة.

كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وقربها من العديد من الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، ساعد في وقوع الاختيار عليها لتكون مقرا للبنك، ومركزا إقليميا لتجارة وتصنيع وتداول الذهب بين القارة الإفريقية والأسواق العالمية.ويستهدف تنظيم سلاسل القيمة الخاصة بالذهب داخل القارة الإفريقية، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ومراكز التداول العالمية، بحسب إيلومبي.وأكد أن مشروع “بنك الذهب الإفريقي” يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز السيادة المالية الإفريقية، عبر إضفاء الطابع الرسمي على تجارة الذهب داخل القارة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الإفريقية، بما يسهم في تقوية الاقتصادات المحلية وتقليل الاعتماد على مراكز التداول العالمية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية الـ33 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر يونيو المقبل.

روسيا اليوم