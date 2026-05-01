الدولار يتحول إلى “عملة نادرة” في إسرائيل

تواجه مكاتب الصرافة في تل أبيب نقصا حادا في العملات الأجنبية وخاصة الدولار على خلفية الزيادة التاريخية في سعر صرف الشيكل، واضطراب تدفق العملات الأجنبية.ذكر مراسل وكالة “نوفوستي” بعد تجوله في عدة مكاتب صرافة في المدينة بإسرائيل أن العملة الوطنية الإسرائيلية “تواصل تعزيزها السريع مقابل الدولار”، مشيرا إلى انخفاص سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم الأربعاء إلى 2.96 شيكل للدولار الواحد، وفي آخر مرة كان فيها سعر الدولار أقل من 3 شواكل في عام 1995.وقال موظف في أحد مكاتب الصرافة بوسط المدينة لوكالة “نوفوستي”: “لا يوجد دولارات في المخزون. أحيانا يبيع بعض السياح القلائل كمية صغيرة من الدولارات، لكن السكان المحليين يشترونها فورا”.وفي مكتب صرافة آخر، أوضحوا أن السبب لا يرجع فقط إلى سعر الصرف المناسب لشراء الدولار والطلب المتزايد عليه من قبل حاملي الشيكل، ولكن أيضا إلى انقطاع إمدادات العملات الأجنبية التي كانت تُنقل جوا. لم تتعاف هذه الإمدادات على خلفية الوضع الأمني وخطر استئناف الأعمال القتالية في المنطقة.

وبحسب مشغل مكتب الصرافة، فإن الوضع مع توفر اليورو أفضل قليلا مما هو عليه مع الدولار.

ومنذ بداية عام 2026، ارتفع الشيكل بنحو 4٪ مقابل الدولار، وخلال العام الماضي – بنحو 15٪. منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، عندما وصل سعر الصرف إلى 4.05 شيكل للدولار، وارتفع الشيكل بنحو 25٪ مقابل الدولار الأمريكي.

المصدر: وكالة “نوفوستي”