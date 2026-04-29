تشكيل قوة مشتركة لمحاربة تهريب الذهب في السودان

أعلنت وزارة المعادن في السودان عن ترتيبات نهائية لتشكيل قوة مشتركة تضم الجيش والمخابرات والشرطة وأجهزة مكافحة التهريب، بهدف مواجهة عمليات تهريب الذهب عبر الحدود وتأمين أسواق التعدين في مختلف الولايات. وجاء الإعلان عقب اجتماع ترأسه وزير المعادن نور الدائم طه مع ممثلين من القوات النظامية، حيث ناقش المجتمعون الخطة التشغيلية للقوة الجديدة التي ستبدأ مهامها قريباً. وأكد الوزير أن هذه القوة ستلعب دوراً محورياً في إحكام الرقابة على مناطق الإنتاج والتصدي للممارسات السلبية التي تهدد موارد الدولة

