«الطاقة الدولية»: تعافى الإنتاج في الخليج سيستغرق نحو عامين للعودة إلى مستويات ما قبل «حرب إيران»

ستترك حرب الولايات المتحدة مع إيران أثراً دائماً على أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية، وقد يستغرق تعافي الإنتاج في منطقة الخليج حوالى عامين، بحسب شبكة CNN الأمريكية.وقال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن سرعة التعافي ستختلف من بلد إلى آخر.وأوضح بيرول في مقابلة «نويه تسورشر تسايتونج»، وهي صحيفة سويسرية ناطقة بالألمانية، تم نشرها اليوم،: «فى العراق، على سبيل المثال، سيستغرق الأمر وقتاً أطول بكثير مما هو عليه فى المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، فإننا نقدر أن الأمر سيستغرق حوالى عامين بشكل عام للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب مرة أخرى».

وأضاف أن المستثمرين يقللون من شأن عواقب استمرار إغلاق مضيق هرمز. وقد استقرت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل يومياً هذا الأسبوع.

وأشار بيرول أن قبل الحرب، كانت عدة ناقلات نفط وغاز طبيعى فى طريقها إلى وجهاتها وقد وصلت الآن، ولكن لم يتم تحميل أى ناقلات جديدة فى مارس، ولم تصل أى شحنات جديدة إلى آسيا.

واعتبر أن«هذه الفجوة أصبحت واضحة الآن. إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز»، داعيا إلى الاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.

