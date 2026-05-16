طولها يساوي ربع محيط الأرض.. بالأرقام: قطر توفر شبكة مياه عالية الكفاءة وأكبر خزانات استراتيجية في العالم

انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وفي إطار تعزيز الأمن المائي وجودة الحياة في دولة قطر، تواصل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” دورها المحوري في تطوير منظومة المياه من خلال بنية تحتية متقدمة، وكفاءة تشغيلية عالية، وإدارة مستدامة للموارد.

وحققت “كهرماء” سلسلة من الإنجازات النوعية في قطاع المياه، حيث تمتد شبكات نقل وتوزيع المياه المحلاة في دولة قطر بطول يتجاوز 11 ألف كيلومتر، لتغطي جميع أنحاء الدولة بكفاءة وموثوقية عاليتين، ويقارب طول الشبكة المسافة بين قطر وكندا، أو ما يُقدَّر بربع محيط الأرض.

وفي منشور لها، قالت “كهرماء” إن متوسط الاحتياج اليومي للمياه يبلغ نحو 400 مليون جالون، فيما تصل أقصى طاقة إنتاجية إلى 540 مليون جالون يومياً، وهو ما يعادل ملء 817 بركة أولمبية، ويحقق فائضاً احتياطياً بنسبة 35% دعماً لمنظومة الأمن المائي في الدولة.

وتجسيداً لجهود تطوير البنية التحتية الوطنية، أضافت “كهرماء” أنها تفخر بامتلاك أكبر أنبوب مياه في الدولة بقطر 2400 ملم، يكفي لعبور سيارة صغيرة نظرياً، مصنوع من مادة الفولاذ الكربوني وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وأكدت المؤسسة أن مرافقها تحتضن 15 خزاناً خرسانياً للمياه تُعد الأكبر على مستوى العالم، بسعة تصل إلى 100 مليون جالون لكل خزان، وهي تكفي لملء حوالي 151 بركة أولمبية، ومسجلة رسمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.

وأكدت “كهرماء” أنها تلتزم بنسبة 100% بمعايير جودة مياه الشرب المطبقة وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن شبكة مياه الشرب المحلاة تغطي جميع سكان دولة قطر بنسبة 100%.

وبإجمالي سعة تخزينية تبلغ 2924 مليون جالون، شددت “كهرماء” على ضمان استمرارية إمدادات المياه في مختلف أنحاء الدولة، مع الحرص على ضخ المياه للمشتركين على مدار الساعة من خلال 9 محطات إنتاج موزعة على أطراف دولة قطر، و45 محطة تخزين داخلها.

أما على مستوى جودة المياه، فأشارت إلى أنها تراقب بدقة جودة المياه عبر أكثر من 3000 نقطة للمراقبة، لافتة إلى أن شبكة المياه تحقق كفاءة تشغيلية متقدمة بنسبة فاقد فني لا تتجاوز 4.5%، ما يجعلها من أفضل النتائج والممارسات على المستوى العالمي.

