مصر تعلن عن ثورة رقمية في مطاراتها لأول مرة

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيتي إدارة وتشغيل المنظومة الرقمية المستحدثة للحصول على التأشيرة عند الوصول بمطار القاهرة الدولي.

ويأتي هذا المشروع الضخم بالتعاون بين شركة “ساي شيلد للتكنولوجيا” المنفذة، وبنكي الأهلي ومصر كمقدمين للخدمة، وبحضور وزير السياحة والآثار وممثلين عن البنك المركزي المصري، ليعلن رسمياً عن بدء حقبة جديدة في تيسير إجراءات الدخول إلى الأراضي المصرية.

وأكد مدبولي أن هذه المنظومة تأتي لدعم جهود الدولة في تطوير تجربة السائح منذ لحظة وصوله، عبر الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات بالمطارات، مشيراً إلى أن التشغيل الفعلي سيبدأ في جميع مباني مطار القاهرة الدولي خلال شهر أغسطس المقبل، على أن يتم تعميم التجربة تدريجياً في جميع مطارات الجمهورية. ويهدف النظام الجديد إلى القضاء نهائياً على التكدس وتسريع وتيرة العمل، من خلال استبدال الطابع الورقي التقليدي بـ “تأشيرة إلكترونية” مؤمنة وسريعة.

وتعتمد الآلية الجديدة على تمكين الوافد من الحصول على تأشيرته عبر خيارات رقمية متعددة، سواء من خلال ماكينات الخدمة الذاتية بالمطارات، أو الموقع الرسمي للمنظومة، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته وسداد الرسوم إلكترونياً، ليصدر له طابع التأشيرة في شكل “رمز استجابة سريع” (QR Code)، يقوم ضابط الجوازات بمسحه ضوئياً للتحقق من صحته في ثوانٍ معدودة، مع إتاحة خيار الحصول عليها مسبقاً قبل الوصول بـ 48 ساعة أو عبر الشركات السياحية، مما يضع المطارات المصرية في مصاف المرافق العالمية الأكثر تطوراً.

