عملة البيتكوين تتجاوز 80 ألف دولار وسط تقدم تشريعي وتحول مصرفي

تجاوزت عملة بيتكوين حاجز 80 ألف دولار، إذ جرى تداولها مرتفعة بنسبة 0.54% عند 80,690 دولارا خلال تعاملات الأحد، مستفيدة من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق وتجدد النشاط التشريعي المرتبط بالأصول الرقمية.

وبحسب تقرير منصة “كوين ديسك”، رحبت صناعة العملات المشفرة بإعلان لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي موعد مناقشة مشروع قانون “CLARITY”، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق الأصول الرقمية، بما يعزز الابتكار المؤسسي ويمنح القطاع قدرا أكبر من الاستقرار القانوني.

وفي الأسواق الناشئة، بدأت العملات المشفرة تكتسب دورا مصرفيا متزايدا، حيث أشار مسؤولون إلى أن المستخدمين باتوا يتعاملون مع منصات التداول باعتبارها تطبيقات مصرفية تساعدهم على التحوط من تقلبات العملات المحلية والوصول إلى خدمات مالية عالمية، وأكدوا أن المستخدمين يرغبون في أن تتجاوز الأصول الرقمية دورها التقليدي كمخزن للقيمة لتصبح أداة استخدام يومي.

ورغم الزخم الحالي، حذر تقرير صادر عن “بروجكت إليفن” من تحديات تقنية مستقبلية تتعلق بالحوسبة الكمية، مشيرا إلى أن معايير التشفير الحالية قد تصبح عرضة للاختراق مع تطور قدرات الحوسبة المتقدمة.

وفي المقابل، أظهرت النتائج المالية لشركة “ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب” استمرار الضغوط على بعض الشركات المرتبطة بالقطاع، بعدما اتسعت خسائرها الفصلية إلى 406 ملايين دولار نتيجة تخفيضات كبيرة في قيمة حيازاتها من بيتكوين والعملات المشفرة.

وركز المستثمرون على التقدم التشريعي في واشنطن، حيث يرى داعمو مشروع “CLARITY” أن إقراره قد يخفف التوتر القائم بين البنوك التقليدية وقطاع العملات المشفرة، ويفتح المجال أمام منتجات مالية أكثر تكاملا. ويتوقع أن تحدد نتائج المناقشات المقبلة وتيرة تبني الأصول الرقمية خلال ما تبقى من عام 2026.

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، ارتفعت إيثريوم بنسبة 0.58% إلى 2328.08 دولار، بينما تراجعت “XRP” بنسبة 0.23% إلى 1.4205 دولار. كما هبطت سولانا وكاردانو بنسبة 0.30% و1.59% على التوالي، فيما تراجعت دوجكوين بنسبة 1.51%.

