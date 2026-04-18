الاتحاد الأوروبى يحذر: رسوم الذكاء الاصطناعى فى واتساب تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار

قالت المفوضية الأوروبية إنها تعتزم إصدار أمر لشركة ميتا بلاتفورمز بإعادة مساعدى الذكاء الاصطناعى المنافسين إلى خدمة الرسائل واتساب الخاصة بها بعد أن فرضت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة رسوم وصول.وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى: «أبلغت المفوضية شركة ميتا بأن السياسة المعدلة يبدو أن لها نفس التأثير المتمثل فى استبعاد مساعدى الذكاء الاصطناعى التابعين لجهات خارجية من واتساب، وبالتالى يبدو للوهلة الأولى أنها تنتهك قواعد المنافسة فى الاتحاد الأوروبي».وقالت المفوضية إن التدابير المؤقتة، التى تفرضها عندما يكون لديها مخاوف من الإضرار بالمنافسة، ستظل سارية حتى نهاية التحقيق.وأضافت فى بيان لها: «لمنع حدوث ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه للمنافسة، تعتزم المفوضية إصدار أمر لشركة ميتا بإعادة السماح لمساعدى الذكاء الاصطناعى التابعين لجهات خارجية بالوصول وفقًا للشروط نفسها التى كانت سارية قبل 15 أكتوبر 2025».

أبلغت شركة ميتا المفوضية فى مارس أنها ستسمح بوجود مساعدين ذكاء اصطناعى منافسين على واتساب لمدة عام واحد، بشرط دفع رسوم، بعد أن كانت تخطط فى البداية لحظر روبوتات الدردشة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى التابعة لجهات خارجية من واتساب للأعمال.وقال متحدث باسم شركة ميتا فى بيان عبر البريد الإلكترونى: «تقترح المفوضية الأوروبية استخدام صلاحياتها التنظيمية لتمكين بعض أكبر الشركات فى العالم من استخدام منتج واتساب للأعمال المدفوع مجاناً».وأضاف المتحدث: «هذا يعنى أن مخبزاً صغيراً فى فرنسا يدفع مقابل استخدام الخدمة لتلقى طلبات الكرواسون سيتحمل تكلفة OpenAI. لا ينبغى للشركات الأوروبية الصغيرة أن تتحمل فاتورة OpenAI».

المصري اليوم