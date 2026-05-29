النصر يزاحم الأندية العالمية الأقوى تأثيراً على منصات التواصل

تصدر النصر الأندية الآسيوية والعربية الأكثر تأثير على منصات التواصل الاجتماعي، وحل في : المركز 16 عالمياً، بإجمالي 66 مليون متابع، موزعة، 8.1 مليون على فيسبوك، و 29.2 مليون على إنستجرام، و20 مليون على تيك توك)، و٠5 مليون على إكس، و2.9 مليون على يوتيوب.ووفقا للتقرير الأسبوعي رقم 548 الذي نشره مرصد «سي آي إي إس» لكرة القدم (CIES Football Observatory) الذي يركز على ترتيب الأندية العالمية حسب عدد المتابعين على المنصات الاجتماعية الرئيسية: فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، يوتيوب، وإكس (تويتر سابقاً).

ووفقا للتقرير، جاء الهلال في المركز 24 عالمياً بـ36.1 مليون متابع.

ثم جاء الاتحاد ضمن أفضل 50 نادياً عالمياً بـ14.6 مليون متابع.

أبرز التقرير اتساع الفجوة الرقمية بين الأندية الكبرى، مع هيمنة أندية أوروبية تقليدية في الصدارة، بينما يسجل حضوراً قوياً وملحوظاً للأندية السعودية والعربية، خاصة في ظل الزخم الذي أحدثته التعاقدات الكبرى في الدوري السعودي.

من جانبه تصدر ريال مدريد بقوة بإجمالي 487.6 مليون متابع.

ثم برشلونة في المركز الثاني بـ441.8 مليون، ثم مانشستر يونايتد ثالثاً بـ238.6 مليون.

يليه باريس سان جيرمان (208.1 مليون) ومانشستر سيتي (187.8 مليون).

سجل بايرن ميونيخ أعلى نمو خلال العام الماضي بإضافة 16.1 مليون متابع.

وجاء الأهلي المصري في المركز 18 عالمياً بـ60.1 مليون متابع (ثاني أقوى عربياً).

ومن الأندية العربية الأخرى:الزمالك المصري: المركز 40 عالمياً بـ17.4 مليون.

الوداد والرجاء المغربيان: حضور بارز بملايين المتابعين.

جريدة لمدينة