الأهلى يرهن رحيل ياسين مرعى فى ميركاتو الصيف بضم مدافع جديد

يرهن مسئولو النادي الأهلي رحيل ياسين مرعي مدافع الفريق الأحمر بالتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء محلي او أجنبي، وإن كان التوجه نحو التعاقد مع مدافع محلي وليس أجنبي، ولكن لم يتحدد هويته حتى الآن.

ويتفاوض النادي الأهلي مع محمد عبد المنعم من أجل العودة للفريق الأحمر في الموسم المقبل، حيث يترقب مسئولو النادي الأهلي القرار النهائى من محمد عبد المنعم ، مدافع الفريق السابق ونادي نيس الفرنسي حالياً، بشأن إمكانية العودة للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يرغب في عدة عبد المنعم

ويرغب الأهلي فى استعادة عبد المنعم لترميم الدفاع الذي يعاني بشكل واضح هذا الموسم، لكن اللاعب مازال غير مُتحمس لفكرة العودة للدوري المصري ويميل إلى مواصلة مسيرته الأوروبية.

