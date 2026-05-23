مانشستر سيتي يؤكد رحيل غوارديولا.. تعرف على منصبه الجديد

أعلن مانشستر سيتي ثاني الدوري الإنجليزي نهاية مسيرة المدرب الإسباني بيب غوارديولا مع النادي بعد رحلة من النجاحات خلال 10 أعوام زينتها عديد الألقاب.

ووضع غوارديولا حداً لمسيرته الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي والتي امتدت لعقد كامل أحرز خلالها 20 لقباً منذ 2016، وذلك عقب نهاية الأسبوع الحالي، وفق ما أعلن الجمعة ناديه مانشستر سيتي، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال غوارديولا (55 عاماً) الذي سيقود سيتي للمرة الأخيرة أمام أستون فيلا الأحد “في أعماقي، أعلم أن الوقت قد حان” للرحيل، مؤكداً أنه سيشغل دور سفير لمجموعة سيتي لكرة القدم.

