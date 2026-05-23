اكتمال وصول 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل من السودان

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال وصول (1000) حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل من جمهورية السودان الشقيقة، المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه الوزارة هذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستضافين، بما يسهم في تيسير إجراءات وصولهم وانتقالهم إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة بكل يسر وطمأنينة.

وأعرب الحجاج المستضافين من أسر وذوي الشهداء عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما وجدوه من عناية واهتمام ورعاية منذ لحظة وصولهم إلى المملكة، مشيدين بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات جليلة وتسهيلات متكاملة لضيوف الرحمن، تعكس المكانة الريادية للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحجاج.

كما ثمّنت أسر وذوو الشهداء هذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدين أن استضافتهم لأداء مناسك الحج تجسد عمق التقدير والوفاء الذي توليه المملكة لأسر الشهداء، وتعكس نهجها الإنساني الراسخ في رعاية الأشقاء والوقوف إلى جانبهم، سائلين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأوضحت الوزارة، أن استضافة أسر وذوي الشهداء تأتي تنفيذًا للأوامر الكريمة، وتجسد العناية الكبيرة التي توليها المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن، وحرصها على رعاية مختلف شرائح المستضافين، تقديرًا لتضحياتهم، وامتدادًا لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تستضيف هذا العام (2500) حاج وحاجة من (104) دول حول العالم، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ومن بينهم (1000) حاج وحاجة من أسر وذوي الشهداء من جمهورية السودان الشقيقة.

