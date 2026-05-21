وزير الصحة يشارك في حوار وزاري رفيع المستوى حول تأمين التمويل الصحي للجوائح

شارك د. هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة اليوم في الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي نظمه التحالف العالمي للقاحات بعنوان: “التمويل الصحي المبتكر لمجابهة الجوائح”.

حيث قدم وزير الصحة تجربة السودان في العمل على المحافظة على الخدمات الاساسية لكل المواطنين وعلى رأسها صحة الاطفال والتحصين وتحقيق نجاحات كبيرة مع الشركاء مؤكدا ان ذلك تم من خلال عمل كبير للفرق الطبية والشراكات الميدانية الفاعلة والتدخلات العلمية والعملية التي اصبحت مثالا للدول ذات التحديات المشابهة.

من جهة اخري شارك في الجلسة الحوارية مدير التحالف العالمي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية و عدد من الوزراء والداعمين .

سونا