الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي يعلن دعمه لمبادرة التواصل الاجتماعي وتعزيز معرفة

أكد الامير عبدالرحمن الصادق المهدي دعمه ومساندته لمبادرة التواصل الاجتماعي وتعزيز معرفة التراث وحضارات السودان تحت رعاية الاستاذ صلاح آدم تور عضو المجلس السيادي في المؤتمر التنويري رقم 55 الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء اليوم بالمركز الثقافي بأم درمان.

وأشار إلى أن المبادرة جاءت في وقتها المناسب ،لاسهامها في معالجة أسباب الحرب ،في ظل استهداف الدولة السودانية، مبينا أن أهداف المبادرة التقت مع أهداف القوات المسلحة في القومية والتلاقح الإجتماعي، شعارها في ذلك (كل اجزائه لنا وطن) .

واثنى الفريق عبد الرحمن على الدور الكبير الذي تلعبه دارفور عبر تاريخ السودان قائلا: “دارفور ثقافة وحضارة وقوة ولها تاريخ عظيم ليس غريباً أن تخرج منها هذه المبادرة”.

ولفت إلى ضرورة توحيد الدولة السودانية لمواجهة العدو الذي يسعى لاضعافنا.

وأشار إلى أن حرب الخامس عشر من أبريل ،اوضحت من يقف مع الوطن، مبينا أنه لايوجد حياد في ظل استهداف الدولة ، متمنياً أن يتم تحرير دارفور في القريب العاجل.

