موجة غلاء تضرب دارفور… أسعار الحبوب تقفز إلى مستويات قياسية

شهدت أسعار الحبوب الأساسية في إقليم دارفور ارتفاعاً ملحوظاً خلال مايو، وفق تجار ومستهلكين، وسط تراجع الإنتاج الزراعي منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال تجار في مدينة نيالا إن أسعار الذرة ارتفعت بصورة واضحة، موضحين أن سعر جوال الدخن وصل إلى نحو 170 ألف جنيه مقارنة بـ 120–130 ألف جنيه في مارس وأبريل، بينما بلغ سعر جوال الطابت نحو 130 ألف جنيه بعد أن كان يتراوح بين 90 و95 ألف جنيه.

وأرجع تجار الزيادة إلى ارتفاع تكاليف النقل وتراجع المساحات المزروعة، إضافة إلى خروج كميات من الذرة إلى جنوب السودان ومناطق في كردفان، إلى جانب انخفاض مخزون الموسم السابق.

وأشاروا إلى أن الإمدادات الرئيسية تصل إلى نيالا من مناطق كأس والبلابل وعد الفرسان وأبو عجورة، بينما تتجه كميات أخرى من كتيلا وأم دافوق إلى دول الجوار.

وفي شمال دارفور، أفاد سكان من محلية أم كدادة بأن سعر جوال الذرة ارتفع إلى نحو 280 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الملوة 10 آلاف جنيه، مقارنة بـ 150 ألف جنيه للجوال و5 آلاف جنيه للملوة في مطلع مايو.

وحذر تجار من احتمال استمرار الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع مخاوف من نقص في الذرة مع اقتراب موسم الاستهلاك وغياب إنتاج جديد قبل نوفمبر وديسمبر.

ويرى مراقبون أن تراجع النشاط الزراعي بسبب الحرب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتوقف التمويل، إضافة إلى التدهور الأمني الذي يعيق حركة التجارة، عوامل أسهمت في زيادة الأسعار داخل الإقليم.

الانتباهة