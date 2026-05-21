قائمة السلع المحظورة في السودان تدخل حيز التنفيذ …تعرّف على القائمة الكاملة

بدأ السودان تطبيق حظر استيراد مجموعة من السلع اعتباراً من 10 مايو 2026 وفقاً لقرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي استناداً إلى توجيهات مجلس الوزراء الصادرة في 12 أبريل 2026، والتي هدفت إلى تقليص قائمة السلع المحظورة من 45 إلى 34 سلعة بعد مراجعة أجرتها الجهات الحكومية.

ويشمل الحظر عدداً من السلع الغذائية والاستهلاكية، من بينها منتجات الشوكولاتة، والمقرمشات، والطحنية، والشعيرية الجاهزة، إضافة إلى أسلحة وذخائر الشركات.

ويمتد القرار ليشمل الفواكه المستوردة، وهي سلعة اعتمد عليها المستوردون خلال فترة الحرب بسبب تراجع الإنتاج المحلي في دارفور والجزيرة والنيل الأزرق.

وقال متعاملون في التخليص الجمركي بمعبر وادي حلفا إن المستوردين توقفوا عن إدخال السلع المشمولة بالحظر من مصر، مشيراً إلى التزام واسع بالقرار تجنباً للمصادرة والخسائر.

ويعتمد السودان على واردات واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية من دول الجوار والخليج بعد خروج نحو 600 مصنع عن الخدمة خلال النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

الفئة السلع المحظورة

منتجات الألبان

منتجات الألبان الجاهزة (عدا لبن البودرة وألبان الأطفال)

اللحوم والأسماك اللحوم المصنعة – الأسماك (عدا أسماك الزريعة)

الحلويات والمخبوزات البسكويت – الحلويات – الشوكولاتة – المربات

السلع الاستهلاكية

أكياس البلاستيك – صابون الغسيل – العصائر – المياه الغازية

المنتجات الزراعية الخضروات – الفواكه – ملح الطعام

الطحينية والمشتقات

الطحنية – الطحينة – الشعيرية الجاهزة

الأعلاف والمواد الصناعية الأعلاف – الدهانات (البوهيات) – ألواح الزنك

الطيور والزينة

الطيور – أسماك الزينة – أزهار وبراعم التزيين

الأغذية الجاهزة العجائن الغذائية المطبوخة – الشيبس والمقرمشات – المثلجات

الملابس والإكسسوارات الفراء – الحرير – القبعات – الشعر المستعار

الحلي والمواد الثمينة اللؤلؤ الطبيعي – الأحجار الكريمة – الحلي التقليدية

الألعاب الألعاب (عدا التعليمية)

الأعمال الفنية الأعمال الفنية – القطع الأثرية

