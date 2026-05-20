راصد جوي يبشر المواطنين بخصوص حالة الطقس في السودان خلال أيام عيد الأضحى

حمل الراصد الجوي السوداني المنذر أحمد الحاج بشرى سارة للمواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن البلاد ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع وحتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح الحاج أن التراجع سيظهر بشكل أوضح في يوم عرفة وأيام العيد، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات في حدود الثلاثينات، وهو ما يمثل انفراجاً نسبياً بعد موجة الحر التي ضربت البلاد مؤخراً. وأشار إلى أن الولاية الشمالية ستكون من أبرز المناطق التي ستشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأجواء العامة خلال أيام العيد.

التوقعات الجديدة تمنح المواطنين فرصة للاستعداد لموسم الأضحى في ظروف مناخية أكثر اعتدالاً، بعد أن أثارت التحذيرات السابقة من موجات الحر مخاوف واسعة بشأن تأثيرها على الصحة العامة والأنشطة اليومية.

