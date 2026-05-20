الارصاد السودانية تصدر توصيات مهمة لتفادي مخاطر الحرارة المرتفعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية إنذاراً أحمر يحذر من موجة حر شديدة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تنبيه المواطنين بخطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس.

الهيئة شددت على أهمية الانتباه للأعراض التي قد تظهر نتيجة التعرض للحرارة المفرطة، مثل الصداع وضيق التنفس وآلام الصدر والتعرق الشديد، إضافة إلى الدوخة والارتباك والغثيان وضعف النبض. وأوضحت أن ظهور هذه العلامات يستدعي الانتقال فوراً إلى مكان بارد وتناول كميات كافية من المياه، بينما تتطلب الحالات الشديدة تدخلاً طبياً عاجلاً.

كما أوصت الأرصاد بضرورة الإكثار من شرب المياه، واستخدام المظلات أو القبعات لتفادي أشعة الشمس المباشرة، إلى جانب وضع واقي الشمس والابتعاد عن التنقل في أوقات الذروة، مع ارتداء ملابس قطنية خفيفة ومريحة. هذه الإجراءات، بحسب الهيئة، تمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من تداعيات موجة الحر التي قد تستمر لعدة أيام.

