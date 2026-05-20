بعد حوادث متكررة… الخرطوم تفرض قيودًا على المركبات العسكرية في الأسواق

كلّف مجلس الأمن والدفاع في السودان الأجهزة العسكرية والأمنية بتنظيم حركة الأفراد والآليات المسلحة داخل المدن والأسواق، في خطوة تستهدف ضبط انتشار المركبات القتالية والمسلحين في المناطق السكنية والتجارية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس السيادة أن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة عبد الفتاح البرهان في الخرطوم وبحضور كامل أعضاء مجلس الأمن والدفاع، خلص إلى توجيه الجهات المختصة بوضع ضوابط لتحركات العربات القتالية والعناصر المسلحة داخل المناطق الحضرية.

وأشار البيان إلى أن المجلس استعرض الموقف الأمني العام في البلاد، في ظل استمرار وجود تشكيلات مسلحة داخل الأحياء والأسواق، بعضها من قوات متحالفة مع الجيش، وما يرتبط بذلك من احتكاكات متكررة مع المدنيين ووحدات الشرطة المكلفة بحفظ النظام.

وقال وزير الدفاع حسن داؤود كبرون، في تصريح عقب الاجتماع، إن المجلس ثمّن أداء القوات المسلحة والقوات المساندة لها في جبهات القتال، مشيرًا إلى ما وصفه بـ“إنجازات ميدانية” في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق وإقليم دارفور.

وأضاف الوزير أن النقاش تطرق إلى ضرورة الالتزام بالقانون واحترام سيادة الدولة وحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية استمرار تقديم الخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء والمياه، للسكان العائدين إلى مناطقهم.

ومنذ إعلان استعادة السيطرة على الخرطوم في مايو 2025، تعمل السلطات على تعزيز الإجراءات الأمنية داخل العاصمة، في وقت لا تزال تُسجَّل حوادث إطلاق نار متفرقة مرتبطة بانتشار السلاح ووجود مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش في بعض أحياء الولاية.

وفي حادث منفصل وقع في 2 مايو، أفادت شرطة ولاية الخرطوم بأن أحد أفراد القوات النظامية العائدين من العمليات العسكرية أطلق النار على دورية شرطة أثناء توقيفه في سوق صابرين بمدينة أم درمان، ما أدى إلى مقتله وإصابة عنصرين من القوة الشرطية.

وذكر وزير الدفاع أن مجلس الأمن والدفاع شدد كذلك على ضرورة وضع قواعد واضحة لعمل الخلايا الأمنية في المحليات، مع تكثيف التحريات حول الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع ما وصفه بـ“المليشيا المتمردة”، والعمل على تحديد هوية هؤلاء المتعاونين.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن السلطات أنشأت خلايا أمنية في معظم الولايات الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، تضم عناصر من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة، وتتمتع بصلاحيات الاعتقال والتفتيش، في وقت تواجه فيه هذه الخلايا انتقادات واتهامات بارتكاب انتهاكات بحق أشخاص يُشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.

