تضخم السودان يقفز مجددًا… وهذه تفاصيل الارتفاع في أبريل

سجّل معدل التضخم في السودان خلال أبريل ارتفاعًا سنويًا بلغ 45.84%، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.

وأوضح التقرير أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى مستوى للتضخم عند 147%، بينما جاءت الولاية الشمالية في أدنى القائمة بنسبة 8.18%. وبيّن أن المعدل العام ارتفع مقارنة بشهر مارس الذي بلغ فيه التضخم 40.22%.

وأشار الجهاز إلى أن التضخم في المناطق الحضرية وصل إلى 49.70% خلال أبريل، مقابل 41.33% في مارس، فيما بلغ في المناطق الريفية 43.62% مقارنة بـ 39.53% في الشهر السابق.

ويعتمد قياس التضخم على تغير أسعار 663 سلعة موزعة على 12 مجموعة استهلاكية تشمل الأغذية والمشروبات والتبغ والملابس والسكن والصحة والنقل والاتصالات والتعليم وغيرها.

وذكر التقرير أن التضخم تراجع في 5 ولايات من أصل 18، حيث سجلت شمال دارفور أكبر انخفاض بنسبة 16.17%، تليها وسط دارفور بنسبة 4.89%. وفي المقابل، ارتفع المعدل في 11 ولاية، أبرزها النيل الأبيض بنسبة 29.62% ثم القضارف بنسبة 20.04%.

