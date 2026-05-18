بحث تعزيز التعاون بين الثروة الحيوانية وشركةالأصول الذهبية السعودية

بحثت وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية المكلف دكتورة أماني حسين مع وفد شركة الأصول الذهبية السعودية برئاسة مندوبها بالسودان الأستاذ محمد المبارك سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة، إضافة إلى رؤية الوزارة في مجال التحول الرقمي بما يسهم في تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها اليوم بوفد الشركة ،وتطرق اللقاء إلى تطوير المسالخ ومواعين الصادر ،إضافة إلى إدخال الأنظمة الذكية والتعاون في مجال انشاء المزارع الذكية، وتقييم وتطبيق الأنظمة الذكية الخاصة بالمستثمرين لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءاتها التشغيلية وتحقيق النمو المستدام من خلال حلول متكاملة تجمع بين الإستثمار وتطوير الأعمال والتحول الرقمي لنهضة قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ،ورفد الخزينة بالعملات الصعبة.

وشددت د. اماني حسين على أهمية التحول الرقمي بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية للوصول للأهداف المرجوة والمنشودة.

من جانبه أكد مندوب الشركة الأستاذ محمد المبارك سعي الشركة لتحقيق التحول الرقمي عبر حلول رقمية وتشغيلية متكاملة لتواكب تحولات السوق لدعم التنمية المستدامة بالسودان .

سونا