مدير صحة الخرطوم يتفقد تأهيل مستشفى الشعب ويؤكد تسريع إعادة الخدمات التخصصية

وقف الدكتور محمود البدري المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم الوزير المكلف، ميدانياً على سير أعمال الصيانة والتأهيل الجارية بمستشفى الشعب اليوم ، أحد أبرز المراكز المرجعية في مجال أمراض وجراحة القلب بالسودان.

ورافق المدير العام خلال الجولة التفقدية البروفسور صلاح الباشا مدير البرنامج القومي لأمراض وجراحة القلب،والدكتور عثمان اسماعيل مدير مستشفى الشعب و شملت الزيارة الأقسام المختلفة بالمستشفى للاطمئنان على حجم الأعمال المنفذة ومستوى التقدم في عمليات التأهيل والتجهيز.

وأكد الدكتور محمود البدري أن الوزارة تمضي بخطى متسارعة لإعادة المستشفيات الكبرى للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مشيراً إلى أن مستشفى الشعب يمثل صرحاً طبياً مهماً في تقديم الخدمات التخصصية الدقيقة لمرضى القلب، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة الصيانة والتأهيل لضمان عودة الخدمة بصورة أفضل وأكثر استقراراً.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد دعماً إضافياً للمستشفى من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية ، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات وتهيئة عودة المواطنين مؤكداً التزام الوزارة بإعادة المؤسسات الصحية الحيوية إلى دائرة العمل الكامل وفق أعلى المعايير.

من جانبه، أوضح البروفسور صلاح الباشا إعادة تشغيل الأقسام التخصصية وتهيئة بيئة علاجية متطورة، مبيناً أن الجهود الحالية تستهدف إعادة تشغيل قسطرة القلب باسرع وقت وتوفير خدمات أمراض وجراحة القلب وتعزيز الرعاية الطبية اللازمة لمرضى القلب.

