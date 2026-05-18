بدء امتحانات الدفعة 13 لمعهد محضري العمليات بوزارة صحة الخرطوم

بدأت بوزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثالث لطلاب معهد محضري العمليات الجراحية الدفعة (13)، وذلك بعد توقف استمر لمدة ثلاث سنوات بسبب ظروف الحرب التي شهدتها البلاد، وذلك في خطوة تعكس عودة النشاط الأكاديمي واستمرار جهود إعادة بناء القطاع الصحي.

وجلس للامتحانات عدد (42) دارساً ودارسة بمعهد محضري العمليات التابع لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، وسط ترتيبات أكاديمية وإدارية هدفت إلى تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف العملية التعليمية واستقرار مسيرة التدريب الطبي بالولاية.

وأكد مدير إدارة التدريب والبحوث بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الدكتور أحمد عوض الكريم أن انعقاد الامتحانات يمثل خطوة مهمة في طريق استعادة عافية المؤسسات التدريبية والصحية بالولاية، مشيراً إلى أن هذا النشاط الأكاديمي يأتي تحت الإشراف والرعاية الكريمة من الدكتور محمود البدري، الذي يولي اهتماماً كبيراً بملف التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر الصحية.

وأوضح أن الامتحانات الحالية تمثل الفصل الدراسي الثالث ضمن المسيرة الأكاديمية للدفعة، مبيناً أن المتبقي للطلاب فصل دراسي أخير قبل التخرج والانخراط في العمل بالمؤسسات الصحية، بما يسهم في دعم المستشفيات وغرف العمليات الجراحية بكوادر مؤهلة تسد النقص في التخصصات الفنية الدقيقة والحيوية.

وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به إدارة المعهد والأساتذة والطلاب في تجاوز التحديات ومواصلة العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن الإرادة القوية والإصرار على مواصلة التدريب والتعليم تمثل رسالة مهمة في طريق إعادة تأهيل القطاع الصحي وتعزيز استقرار الخدمات الطبية بولاية الخرطوم.

كما ثمن دكتور احمد الجهود التي بُذلت لإنجاح وتأمين قيام الامتحانات، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة دعم المؤسسات التدريبية وتأهيل الكوادر الطبية والصحية باعتبارها أحد أهم مرتكزات تطوير الخدمات الصحية واستدامتها.

سونا