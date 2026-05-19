تقرير: الهند تمثل 2.9% من المشاهدة العالمية لكأس العالم… والمفاوضات ما زالت متوقفة

مسؤولو حقوق البث في الاتحاد الدولي لكرة القدم يجرون زيارة إلى الهند هذا الأسبوع في ظل استمرار غياب اتفاق لنقل مباريات كأس العالم.

المصادر الثلاثة التي اطلعت على تحركات الاتحاد أوضحت أن وفداً من قسم الحقوق الإعلامية وصل إلى الهند قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة. المفاوضات بين الطرفين ما زالت متوقفة بسبب خلافات تتعلق بقيمة العقد، ما يهدد قدرة ملايين المتابعين في البلاد على مشاهدة المباريات.

الزيارة تأتي بعد أيام من توقيع مجموعة الصين الإعلامية اتفاقاً مع «الفيفا» لتأمين حقوق البث في الصين، منهية أزمة مشابهة هناك. في المقابل، لم تُكشف أي تفاصيل حول تقدم المحادثات في الهند.

«الفيفا» ذكر في بيان لـ«رويترز» أنه أبرم عقود بث في أكثر من 180 سوقاً حول العالم، وأن النقاشات الجارية في الهند ما زالت سرية في هذه المرحلة. موعد انطلاق البطولة محدد في 11 يونيو، ما يترك ثلاثة أسابيع فقط لإتمام الصفقة وتجهيز البنية التقنية وبيع الإعلانات.

تقرير صادر عام 2024 أشار إلى أن كرة القدم تحظى بقاعدة جماهيرية تبلغ نحو 85 مليون مشجع في الهند، مقابل 492 مليوناً للكريكيت. كما شكلت الهند 2.9 في المائة من إجمالي المشاهدة التلفزيونية العالمية خلال نسخة كأس العالم 2022.

