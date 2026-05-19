أربع دول من الجنوب الأفريقي تتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس الأمم

تقدمت أربع دول من جنوبي القارة الأفريقية بطلب مشترك لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028، في خطوة تهدف إلى تنظيم البطولة عبر أكثر من دولة في المنطقة.

الملف الذي يجمع جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي قُدم قبل انتهاء المهلة الرسمية، وفق ما أكده طارق بابيتسينغ، رئيس الاتحاد البوتسواني لكرة القدم. بابيتسينغ أوضح أن الاتحادات المعنية ترى أن الوقت مناسب لاستضافة البطولة في الجنوب بعد أن أقيمت النسخ الأخيرة في مناطق أخرى من القارة.

الملف المشترك يستند إلى توفر بنية تحتية للنقل والملاعب، إضافة إلى استعداد جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي لاستضافة كأس العالم للكريكيت 2027، وهو حدث قد يعزز فرصها في المنافسة على تنظيم البطولة القارية. بابيتسينغ قال للصحافيين في هراري إن الدول الأربع تمتلك القدرات اللازمة لتنظيم نسخة ناجحة.

الاتحاد الأفريقي لا يعتمد نظاماً رسمياً لتدوير الاستضافة بين المناطق، إلا أن النسخ الثلاث الماضية أقيمت في وسط وغرب وشمال أفريقيا، بينما تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نسخة 2027 في شرق القارة. هذا التوزيع يعزز شعور دول الجنوب بأن فرصتها باتت قريبة.

تنظيم بطولة قارية عبر أربع دول ليس أمراً شائعاً، لكنه ليس جديداً؛ إذ أقيمت بطولة أوروبا 2020 في 11 دولة، كما ستنظم إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا نسخة 2028 بشكل مشترك، إضافة إلى استضافة أربع دول آسيوية لكأس آسيا 2007.

منطقة الجنوب الأفريقي سبق أن استضافت البطولة مرتين فقط عبر جنوب أفريقيا في 1996 و2013، إضافة إلى أنجولا في 2010، ما يجعل الملف الرباعي محاولة لتعزيز حضور المنطقة في استضافة البطولات الكبرى.

