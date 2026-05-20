السودان يقر خفضًا كبيرًا في جبايات البصات السفرية ويتجه لوقف استيراد الباصات لـ5 سنوات

أعلنت الغرفة القومية لأصحاب الباصات السفرية في السودان عن تفاهمات جديدة مع إدارة النقل البري بوزارة النقل تتضمن خفضًا واسعًا في الرسوم المفروضة على القطاع، في خطوة قد تعيد تشكيل سوق النقل بين الولايات خلال الفترة المقبلة.

وجاءت التفاهمات عقب اجتماع مشترك في الخرطوم بين الغرفة ومدير إدارة النقل البري محمد شريف محمدين، حيث ناقش الجانبان قضايا تتعلق بالتعريفة المؤقتة خلال موسم عيد الأضحى، إضافة إلى ملفات الضرائب والزكاة ورسوم الطرق والجسور.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، اتجه الطرفان إلى تقليص الجبايات المفروضة على الباصات السفرية بنسبة تصل إلى 95%، في إطار معالجة الأعباء المالية التي تواجه العاملين في القطاع. وقال الأمين العام للغرفة اللواء إبراهيم مصطفى إن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة اجتماعات ومخاطبات رسمية رفعتها الغرفة للجهات المختصة، مشيرًا إلى وجود تجاوب من وزارة النقل.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الغرفة قريب الله البدري إلى وقف استيراد الباصات الجديدة لمدة 5 سنوات، موضحًا أن الأسطول الحالي يكفي لتغطية حركة النقل بين الولايات. وأشار إلى أن المقترح يستهدف حماية السوق المحلي واستقرار التشغيل، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لحصر الأضرار التي لحقت بالباصات والمخازن خلال الفترة الماضية.

وفي ما يتعلق بالزيادة المؤقتة في أسعار التذاكر خلال موسم العيد، قال أمين مال الغرفة الشريف عوض الكريم إن الزيادة مرتبطة بعودة عدد كبير من الباصات دون ركاب في رحلات الإياب، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، مؤكدًا أن الإجراء يهدف إلى تقليل الفجوة بين رحلات الذهاب والعودة.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل شاملة بعد عيد الأضحى برعاية وزارة النقل، بمشاركة الجهات ذات الصلة، على أن تسبقها زيارات ميدانية لتقييم التحديات التي تواجه القطاع بصورة مباشرة.

وأكدت الغرفة القومية أن تخفيف الرسوم سيؤدي إلى استقرار التعرفة وتخفيف الأعباء على المواطنين، مشيرة إلى أن النقل البري يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة المسافرين بين ولايات السودان.

