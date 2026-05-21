التخطيط العمراني بالبحر الأحمر يبحث مقترحات مخططات سكنية جديدة بالولاية

بحثت لجنة التخطيط العمراني بولاية البحر الأحمر، في اجتماعها اليوم برئاسة المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس المعماري محمد يس شمس، مقترحات مخططات سكنية جديدة وقضايا التوسع العمراني بالولاية.

وناقش الاجتماع عدداً من المشروعات المطروحة، أبرزها مشروع “سوقطرة السكني الاستثماري” بمنطقة أربعات، والذي تصدر أجندة المداولات بوصفه أحد المشروعات العقارية الواعدة التي تعول عليها الوزارة في دعم الاستثمار وتوسيع الرقعة السكنية وفق أسس تخطيطية حديثة.

وأكد المجتمعون التزام الوزارة بإحداث نهضة عقارية وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تسهم في توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين، إلى جانب تشجيع الاستثمار العقاري ودعم المشروعات التنموية التي تستجيب لمتطلبات التوسع السكاني بالولاية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية الرامية إلى تطوير قطاع التخطيط العمراني وتنظيم النمو السكاني بما يواكب احتياجات المرحلة ومتطلبات التنمية .

سونا