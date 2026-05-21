حجاج غرب دارفور وغرب كردفان يشيدون بخدمات البعثة السودانية ويدعون لاستقرار السودان

أجرت وكالة السودان للأنباء استطلاعاً اليوم وسط حجاج ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان بمكة المكرمة، حيث عبّر الحجاج عن ارتياحهم الكبير للخدمات المقدمة لهم، مشيدين بحسن الاستقبال والتنظيم والإعاشة، إلى جانب الأجواء الإيمانية التي يعيشونها في الأراضي المقدسة.

وقالت الحاجة خديجة سليمان من ولاية غرب كردفان إنها تطمئن جميع أهلها وأسرتها بأنها بخير وفي صحة جيدة، مشيدة بحسن الاستقبال والخدمات المقدمة للحجاج.

وقال الحاج نور الدين آدم من ولاية غرب دارفور إنهم تمكنوا من زيارة المعالم الإسلامية وأداء العمرة، مشيراً إلى أن الاستقبال كان طيباً والتنظيم جيداً، وأضاف أنهم دعوا الله أن ينعم على السودان بالخير والاستقرار.

من جانبه أكد الحاج أسامة محمد صالح من غرب دارفور أن ترتيبات الحج تسير بصورة ممتازة، موضحاً أنهم وصلوا إلى مكة المكرمة بسلام، معرباً عن أمله في أن يعم الخير والاستقرار السودان.

وأرسلت الحاجة وداد إسماعيل من غرب دارفور تحاياها لأهل السودان، متمنية الأمن والأمان والاستقرار للبلاد، وقدمت شكرها لبعثة الحج السودانية على جهودها الكبيرة، مؤكدة أنهم في أيدٍ أمينة.

كما عبّرت الحاجة فاطمة حسن التوم من غرب دارفور عن تقديرها للخدمات والإعاشة، مؤكدة أنها بخير وفي أفضل حال.

وفي السياق ذاته، طمأنت الحاجة حواء محمد صالح من غرب كردفان أهلها، مؤكدة أن أوضاع الحجاج جيدة ولا توجد أي مشكلات تذكر، مشيدة بحسن الاستقبال والخدمات الممتازة.

وقالت الحاجة نجيلة حسب الله من غرب دارفور إن الرحلة كانت ممتعة، وإنهم قاموا بعدد من الزيارات الإسلامية، مشيدة بجودة الخدمات والتنظيم، وأضافت أنها دعت للسودان بالأمن والاستقرار.

أما الحاجة صفية عبد المجيد من غرب دارفور فأكدت أنهم وصلوا إلى المدينة المنورة بسلام، مشيدة بجهود البعثة السودانية واهتمامها بالحجاج، ووجهت التحايا لأهلها مطمئنة الجميع بأنها بخير وصحة جيدة.

بدورها أعربت الحاجة نعمات محمد من غرب دارفور عن شكرها لبعثة الحج السودانية على حسن الاستقبال والخدمات والإعاشة المقدمة للحجاج.

وفي استطلاع شمل حجاج غرب كردفان، أكد الحاج أحمد محمد علي أنهم وجدوا الراحة التامة وكل سبل العناية والإرشاد الديني، مشيداً بالتنظيم والخدمات المقدمة هذا العام.

كما أوضح الحاج حمد بخات عاجب من غرب كردفان أنه يتمتع بصحة جيدة، مشيراً إلى أنهم دعوا للسودان بالأمن والاستقرار والسلام.

