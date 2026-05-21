النصر يتوج بطلًا لدوري روشن في ليلة توهج رونالدو

حسم النصر لقب دوري روشن السعودي للمحترفين رسميًا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على ضمك بنتيجة (4-1)، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة، في ليلة مشتعلة عاش خلالها جمهور “العالمي” لحظات من التوتر قبل أن تنفجر أفراح التتويج مع صافرة النهاية.

ودخل النصر المباراة تحت ضغط هائل، بعدما كان مطالبًا بتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة دون انتظار نتيجة الهلال، لينجح الفريق في تجاوز كل الضغوط وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، مستعيدًا لقب الدوري بعد غياب طويل.وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 86 نقطة في قمة ترتيب دوري روشن، متفوقًا على الهلال بفارق نقطتين، بعدما فاز الأخير على الفيحاء.

