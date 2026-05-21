النصر يبحث عن حسم لقب الدوري السعودي أمام ضمك الليلة

يسعى فريق النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لحسم لقب الدوري السعودي لصالحه عندما يستضيف ضمك في التاسعة مساء اليوم الخميس بملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

ويأمل النصر في تجاوز خيبة الأمل التي لحقت به بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام نادي جامبا أوساكا على أرضه في الرياض، حتى لا يخرج من موسم طويل تصدر خلاله جدول الدوري السعودي لفترات ممتدة وكان مرشحاً بقوة للتتويج بلقب آسيوي، دون أن يحقق أي بطولة في النهاية.

وكان الفريق النصراوي قد اقترب بشدة من حسم اللقب في الجولة قبل الماضية، عندما تقدم بهدف دون رد أمام الهلال، وهي النتيجة التي كانت كفيلة بمنحه البطولة، قبل أن يشهد اللقاء خطأً من حارس مرماه بينتو، الذي فشل في التعامل مع رمية تماس ليتسبب في هدف التعادل، ويضيع على فريقه فرصة التتويج المبكر.

وفي الجولة الماضية، واصل الهلال الضغط على المتصدر، بعدما حقق فوزاً مهماً بهدفين دون مقابل على فريق نيوم، ليؤجل حسم لقب الدوري إلى الجولة الأخيرة، ويجعل المواجهة الختامية أكثر إثارة وترقباً.

سيناريوهات تتويج النصر بلقب الدوري السعودي

وباتت حسابات التتويج واضحة أمام النصر، حيث يكفيه تحقيق الفوز على ضمك من أجل حسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة الهلال أمام مضيفه الفيحاء، بينما في حال التعادل أو الخسارة، سيتعين عليه انتظار تعثر الهلال سواء بالتعادل أو الهزيمة للحفاظ على آماله في التتويج.

ويستند النصر في هذه المواجهة الحاسمة إلى سجله القوي على أرضه هذا الموسم، حيث حقق 14 انتصاراً وتعادلاً وحيداً وخسارة واحدة فقط خلال 16 مباراة، وهو ما يمنح الفريق أفضلية معنوية كبيرة قبل اللقاء، ويعزز ثقة جماهيره في حسم اللقب.

في المقابل، يدخل ضمك المباراة بدافع مختلف تماماً، إذ يسعى إلى تأمين بقائه في دوري المحترفين وتجنب الهبوط، حيث يحتاج على الأقل إلى نقطة واحدة لضمان الاستمرار في دوري الأضواء، رغم ضعف نتائجه خارج ملعبه هذا الموسم، إذ جمع 11 نقطة فقط بعيداً عن أرضه.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن الهلال، ما يجعل الجولة الأخيرة واحدة من أكثر الجولات إثارة في سباق اللقب هذا الموسم.

اليوم السابع