برشلونة يعلن رسمياً تجديد عقد هانز فليك حتى 2028

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، اليوم الإثنين، توصله لاتفاق رسمي مع المدير الفني الألماني هانز فليك لتجديد عقده مع الفريق الأول حتى 30 يونيو 2028، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

تجديد عقد فليك رسميا

ووقع فليك عقده الجديد في مقر النادي، بحضور رئيس برشلونة المؤقت رافا يوستي، ومدير كرة القدم أندرسون لويس دي سوزا “ديكو”، وعدد من أعضاء اللجنة الرياضية، بالإضافة إلى الرئيس المنتخب خوان لابورتا.

ويأتي هذا التمديد تتويجًا لمسيرة ناجحة مع الفريق الكتالوني، حيث نجح فليك في إعادة برشلونة إلى الواجهة المحلية والأوروبية، بعدما قاد الفريق لبناء هوية تنافسية واضحة تعتمد على أسلوب هجومي واستعادة الهيمنة.

وخلال موسمين فقط، حصد المدرب الألماني خمسة ألقاب من أصل ثمانية ممكنة، بواقع لقبين للدوري الإسباني، ولقبين لكأس السوبر الإسباني، ولقب لكأس ملك إسبانيا، من بينها تتويج لافت بالدوري عقب الفوز في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ولم يقتصر تأثير فليك على النتائج فقط، بل امتد إلى منح الفرصة لعدد كبير من لاعبي أكاديمية “لا ماسيا”، حيث ظهر 13 لاعبًا تحت قيادته مع الفريق الأول، في إطار مشروع يعتمد على المزج بين الخبرة والشباب.

ويواصل برشلونة بقيادة فليك مشروعه الطموح، وسط تطلعات لمزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة تحت قيادة المدرب الألماني.

