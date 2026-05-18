تقلص فرص تواجد حمزة عبد الكريم فى القائمة النهائية لمنتخب مصر بالمونديال

تواجه آمال حمزة عبد الكريم ، مهاجم فريق برشلونة للشباب، عقبة صعبة للغاية فى الانضمام إلى القائمة النهائية لمنتخب مصر التى تستعد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتشير المصادر فى كتيبة الفراعنة إلى أن المدير الفني حسام حسن يدرس بجدية إغلاق الباب أمام الوجوه الجديدة، حيث يفضل الاعتماد الكامل على الركائز الأساسية والعناصر التي شاركت فى المعسكرات الإعدادية الماضية، ما يقلل بشكل كبير من حظوظ المهاجم الشاب في حجز مقعد له ببعثة المونديال.

خريطة إعداد الفراعنة ومجموعة كأس العالم

ويأتي هذا القرار في وقت حرج يدخل فيه المنتخب المصري مرحلة الحسم، إذ من المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين رفيعتي المستوى لاستكشاف الجاهزية النهائية؛ حيث يلتقي في الأولى مع منتخب روسيا في الثامن والعشرين من مايو الجاري على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام التاسعة مساءً، قبل أن يطير لمواجهة منتخب البرازيل في السادس من يونيو المقبل.

وتأتي هذه التحضيرات القوية لتجهيز الفراعنة لمعترك المجموعة المونديالية التي تضم إلى جانب مصر كلاً من بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا، في البطولة العالمية التي تنطلق منافساتها من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو لعام 2026.

اليوم السابع