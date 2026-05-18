أسبوع حاسم فى مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي

يعيش نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أسبوعًا قد يكون الأهم فى تحديد مستقبل مدربه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى، وسط تصاعد التكهنات حول إمكانية رحيله عن ملعب الاتحاد بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما كشفه الصحفي ليال توماس عبر شبكة سكاي سبورتس، فإن هناك شعورًا كبيرًا داخل النادي بأن جوارديولا قد يقرر مغادرة السيتي هذا الصيف، فى وقت يبرز فيه الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي السابق، كأبرز المرشحين لخلافته.

من جانبه، أكد الصحفي نيكولو شيرا أن ماريسكا توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي لتولي المهمة بعقد يمتد لعامين مع خيار التمديد لموسم ثالث، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي من النادي حتى الآن.

جوارديولا بدوره واصل الغموض بشأن مستقبله، فعندما سُئل عقب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عما إذا كان هذا موسمه الأخير مع السيتي، اكتفى بالرد مبتسمًا: “أي شائعات؟ أتمنى لكم مساءً سعيدًا.”

ورغم الجدل الدائر، شدد المدرب الإسباني أكثر من مرة على أن عقده لا يزال ممتدًا لعام إضافي، كما تحدث بنبرة متفائلة عقب الفوز على تشيلسي بهدف دون رد في ويمبلي، قائلًا: “المستقبل يبدو مشرقًا. أعرف اللاعبين جيدًا وأعرف مدى التزامهم واحترافيتهم تجاه النادي، وأنا واثق أننا سنواصل المنافسة في السنوات المقبلة.”

وزادت الشكوك قبل نهائي ويمبلي بعدما أفادت تقارير برحيل اثنين من أبرز أفراد الجهاز الفني المقربين من جوارديولا هذا الصيف، في إشارة قد تعكس قرب نهاية حقبة تاريخية للمدرب الذي قاد السيتي لحصد 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي خلال عقده مع الفريق.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة حاسمة أمام بورنموث مساء الثلاثاء، في مباراة لا تقبل سوى الفوز للإبقاء على آمال التتويج بالدوري، وقد تكون أيضًا مواجهة تحمل ملامح الفصل الأخير في مسيرة جوارديولا مع النادي السماوي.

