المصري يخوض 3 تحديات مثيرة قبل انتهاء الموسم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لخوض 3 تحديات مثيرة خلال الفترة الحالية، حيث يصطدم الفريق البورسعيدي بالأهلي فى ختام منافسات الدوري، كما يلتقي مع زد إف سي فى نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي، والتي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

موعد مباراتي المصري وزد بكأس عاصمة مصر

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع زد افي سي وذلك بالدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقرر إقامة مباراة الذهاب في الثامنة مساء الاثنين الخامس والعشرين من مايو الجاري على ملعب استاد السويس الجديد ، فيما تقام مباراة الإياب على الملعب ذاته في الخامسة مساء الاثنين الموافق الأول من يونيو المقبل.

أرقام المصري في الدوري

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

اليوم السابع