الزمالك بطلا للدوري المصري والأهلي ثالثاً

توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، عقب فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في الجولة الختامية للمسابقة.

وسجل هدف الزمالك الوحيد، الفلسطيني عدي الدباغ، في الدقيقة 8 من مجهود فردي مميز، حيث خطف الكرة م المدافع سعد سمير، وانطلق داخل منطقة الجزاء وسددها في المرمى.ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة، في الصدارة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما جاء الأهلي ثالثا برصيد 53 نقطة، وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة رابعا.

وحقق الزمالك ما يمكن اعتباره معجزة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، الذي تعرض للكثير من عقوبات إيقاف القيد، ورحيل لاعبين بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، كما باع النادي الثنائي المميز ناصر ماهر ودونجا، في الميركاتو الشتوي الماضي، لدفع رواتب لاعبيه.وتفوق الزمالك في المنافسة على الأهلي وبيراميدز المدججين بالنجوم الكبار، ليتوج الأبيض بلقب تاريخي في ظل المنافسة النارية عليه حتى الثواني الأخيرة.وفي لقاء آخر فاز بيراميدز على سموحة 2/1، ليحسم الفريق المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.وسجل لبيراميدز محمود عبد الحفيظ (ق23) وناصر ماهر (ق68 ضربة جزاء)، فيما سجل لسموحة هشام بلحة (ق45+2).أما الأهلي ففاز على المصري بثنائية نظيفة، سجلها له محمود حسن تريزيجيه (ق2, 89 ضربة جزاء).

