كوكا وكامويش على رأس غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي الليلة

يستعد الأهلى لمواجهة المصري فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري التى تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلي في مباراة الليلة كل من أحمد نبيل كوكا للإيقاف وكامويش وحمزة علاء وكريم فؤاد وعمرو الجزار وأحمد عيد لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا

خط الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – هادي رياض – محمد شكري – يوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور

خط الهجوم – تريزيجيه أشرف بنشرقي – طاهر محمد – حسين الشحات – زيزو – محمد شريف – مروان عثمان – عمر معوض

ويرغب توروب فى مواصلة الأهلى لانتصاراته للتمسك بالفرصة الأخيرة في التتويج بالدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

وحذر توروب نجوم الأهلى من قوة فريق المصري بقيادة مدربه عماد النحاس، خاصة أن الفريق البورسعيدى يقدم مباريات مميزة أمام الفرق الكبيرة بدليل تعادله مع الأهلى في الدور الأول سلبياً.

وطالب توروب مدافعى الأهلى بالتركيز والتمركز الصحيح في ظل إمتلاك المصري عناصر واعدة في خط الهجوم أمثال صلاح محسن.

الأهلي يترقب الحصول على 22 مليون جنيه من الكاف

يترقب النادي الأهلي الحصول على ما يقرب من 450 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” خلال الأيام المقبلة، وتحديداً بعد انتهاء النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستحق للأهلي الحصول على 900 ألف دولار من كاف بعد التأهل لربع نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال، والذي خرج منه الأهلي أمام الترجي التونسي.

وحصل النادي على 350 ألف دولار منذ عدة أشهر ليُصبح المبلغ المُتبقي له 550 ألف دولار لدى الكاف، وسيقوم الأخير بخصم الغرامات التى تم توقيعها ضد الأهلي على مدار مشواره البطولة.

ومن أبرز وأقوى العقوبات المالية التى تم توقيعها ضد الأهلي تغريمه 60 ألف دولار بسبب أحداث الشغب وإلقاء القوارير على أرضية الملعب واستخدام أشعة الليزر في مباراة الجيش الملكي بالقاهرة في ختام مباريات دور المجموعات للبطولة.

كما أن هناك غرامات أخرى خفيفة تم توقيعها ضد الأهلي على مدار مشواره في النسخة الحالية من البطولة ليصل المبلغ الذي سيحصل عليه النادي إلى 450 ألف دولار تقريباً أي ما يوازي 22 مليون جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإرسال مستحقات الأهلي عقب انتهاء البطولة التي يلعب خلالها صن داونز الجنوب أفريقي الجيش الملكي المغربي في المباراة النهائية.

