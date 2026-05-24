فيديو: “سجدة قبل الخروج”.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول وسط حفاوة بالغة

أنهى المصري محمد صلاح، مشواره رسميا مع ليفربول، بعدما خرج من مباراة برينتفورد، لصالح زميله، جيريمي فريمبونج.

وخاض صلاح، آخر مباراة مع ليفربول ونجح في صناعة هدف، وحرمه القائم من تسجيل هدف مميز.

وشهدت الدقيقة 74 خروج محمد صلاح، وسط احتفاء كبير من لاعبي ليفربول في أرض الملعب الذين حرص عدد منهم على معانقته في طريق خروجه من الملعب.

كما هتفت الجماهير بقوة لصلاح، وسط تصفيق كبير، ورفعت اللافتات التي تحمل صوره وعبارات الشكر الموجهة للنجم المصري.

وقبل خروجه من الملعب مباشرة سجد صلاح، قبل أن يخرج من الملعب ويتلقى التحية من مدربه آرني سلوت والجهاز الفني والبدلاء.

وتكرر المشهد في الدقيقة 83 مع أندي روبرتسون، الذي نال تحية كبيرة بعدما خاص آخر مباراة مع ليفربول أيضا.

نهاية المشوار مع الريدز… محمد صلاح يودّع ليفربول كأسطورة خالدة في تاريخ النادي نهاية حقبة استثنائية في الأنفيلد — beIN SPORTS، May 24, 2026

