ملوك المساهمة التهديفية فى تاريخ كأس العالم.. بيليه وميسي على القمة

مع استمرار العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2026، يعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تسليط الضوء على أبرز الأرقام التاريخية التي صنعت مجد البطولة الأكبر في عالم الساحرة المستديرة، حيث تظل المساهمات التهديفية أحد أهم مؤشرات العظمة الفردية عبر تاريخ المونديال.

بيليه وميسي في القمة التاريخية

بحسب تقرير موقع فيفا، يتقاسم الأسطورة البرازيلية بيليه والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم، برصيد 21 مساهمة لكل منهما.

وسجل بيليه 12 هدفًا وصنع 9 أهداف، بينما أحرز ميسي 13 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليواصل النجم الأرجنتيني ترسيخ مكانته بين كبار اللعبة عبر التاريخ.

تاريخ كأس العالم.. كلوزه ورونالدو ومولر في المنافسة

ويأتي خلف الثنائي في القائمة الألماني ميروسلاف كلوزه والأسطورة البرازيلية رونالدو برصيد 19 مساهمة لكل منهما، ثم الهداف التاريخي الألماني جيرد مولر بـ18 مساهمة، في تأكيد على هيمنة الأساطير على سجل البطولة عبر تاريخها الطويل.

أرقام فردية خالدة في تاريخ المونديال

ويُعد بيليه أحد أبرز رموز كأس العالم، بعدما قاد البرازيل للتتويج بلقب 1970 في المكسيك، وساهم وحده في 10 أهداف خلال نسخة واحدة، وهو رقم لم يُكسر حتى الآن.

كما عادل دييجو مارادونا وكيليان مبابي هذا الإنجاز في نسختي 1986 و2022، ليؤكدوا استمرار الإبداع الفردي عبر الأجيال.

كأس العالم.. ميسي والإنجاز الفريد في صناعة الأهداف

ينفرد ليونيل ميسي بكونه اللاعب الوحيد الذي قدم تمريرة حاسمة في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، ما يعكس استمراريته وتأثيره الكبير.

ويأتي خلفه عدد من الأساطير مثل بيليه ومارادونا وديفيد بيكهام وجريغورز لاتو، الذين صنعوا أهدافًا في ثلاث نسخ مختلفة.

موعد كأس العالم 2026.. نسخة تاريخية جديدة

تستعد بطولة كأس العالم 2026 لكتابة فصل جديد من التاريخ، بعدما تقرر إقامتها لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتشهد البطولة 104 مباريات خلال 40 يومًا، بنظام جديد يعتمد على 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل منها أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نسخة يتوقع أن تكون الأكثر إثارة في تاريخ المونديال.

