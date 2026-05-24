الأهلي يستقر على قيد كريم الدبيس بقائمة الموسم الجديد

استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر والعائد من فترة إعارة إلى نادي سيراميكا في الموسم الماضي، وعدم إعارته من جديد في الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي سيقوم بقيد كريم الدبيس في قائمة الموسم الجديد ولحل أزمة الجبهة اليسرى التي لا يوجد بها سوى المغربي يوسف بلعمري فقط ، خلاصة مع فشل محمد شكري في تقديم أوراق اعتماده ووجود رغبة في تسويقه، بخلاف اعتماد الأجهزة الفنية على احمد نبيل كوكا لحل العجز في تلك الحبهة.

ويرغب الأهلي في عودة كريم الدبيس للتواجد فى قائمة الموسم الجديد برفقة المغربي يوسف بلعمري، لتدعيم تلك الجبهة وسد الأزمة التي عانى منها الفريق منذ إصابة التونسي علي معلول واستمرت بعد رحيله نهاية الموسم الماضي، قبل أن يحلها بلعمري الذي أصبح الظهير الأيسر الأساسي في صفوف الأهلي حالياً.

أشرف بن شرقى يحجز مكانًا فى قائمة الأهلى بالموسم الجديد

تمسك مسئولو النادى الأهلى باستمرار المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق فى قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد، بعد تألقه فى مباريات الأهلى بالأمتار الأخيرة لبطولة الدوري المصري، ونجاحه فى تسجيل أهداف مؤثرة ليجعل مسئولو القلعة الحمراء يرفضون التفريط في جهوده، بعدما كان أبرز المرشحين للرحيل عن التتش بنهاية الموسم الجاري بسبب تدنى مستواه طوال الموسم

ييس توروب سبب تراجع مستوي بن شرقى

وأكد مصدر فى الأهلى لـ”اليوم السابع”، أن الإدارة الحمراء تأكدت أن الدنماركى ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلى هو المسئول عن ظهور أشرف بن شرقى بمستوي متراجع طوال الموسم، بسبب إشراكه فى غير مركزه، بجانب وضعه على دكة البدلاء في مباريات كثيرة وعدم الاستفادة بمهاراته.

وأضاف المصدر، أشرف بن شرقى يملك حلولا فردية ترجح ظهوره في التشكيل الأساسى للأهلى بالموسم الجديد مثلما ظهر في مباراة الزمالك وهو ما يمنع إدارة الأهلى من التفريط في جهوده خاصة في ظل ارتباطه بتعاقد ممتد مع القلعة الحمراء حتى صيف 2027.

