أحمد حلمي يدعم محمد صلاح بعد وداع ليفربول بـ 4 فيديوهات مؤثرة

حرص النجم أحمد حلمي على دعم النجم محمد صلاح بعد رحيله عن نادي ليفربول، ومشهد الوداع المؤثر الذى حظى به من جماهير النادي، حيث شارك عبر حسابه على “إنستجرام” 4 فيديوهات رصدت حجم الحب والتقدير الذى يحظى به قائد منتخب مصر لدى جماهير ليفربول، وكيف ودعته الجماهير الإنجليزية فى لحظات إنسانية مؤثرة بعد مسيرة استثنائية حافلة بالنجاحات والإنجازات فى الكرة الإنجليزية.

أحمد حلمي يشارك فيديو مؤثر بتوقيع اليوم السابع

شارك النجم أحمد حلمي فيديو مؤثر في وداع النجم محمد صلاح قام بإخراجه فريق تليفزيون اليوم السابع عبر خاصية “استوري” حسابه على “انستجرام”، حيث أظهر الفيديو مدي تأثر جماهير ليفربول في وداه أبو مكة ورصد بكائه في الملعب أثناء هذا الوداع الذى تأثر به كل المصريين والعرب ومحبي النجم محمد صلاح، وكيف حظى بمحبة كبيرة من الجماهيري الإنجليزية.

أحمد حلمي يشارك فيديو غناء أكثر من 60 الف مواطن إنجليزي باسم محمد صلاح في حفل بباريس

شارك النجم أحمد حلمي فيديو عبر “استوري” حسابه على “انستجرام” من إحدي الحفلات الغنائية في لمحبى نادي ليفربول والتي أقيمت في باريس، حيث قدم المطرب أغنية “mo salah” التي تغني بها الجمهور في هذا الحفل وتفاعل معها بشكل كبير في وداع نجم منتخبنا الوطني.

أحمد حلمي يشارك فيديو من لـ محمد صلاح وابنتيه مكة وكيان داخل الملعب أثناء وداعه

شارك النجم أحمد حلمي فيديو عبر “استوري” حسابه على “انستجرام” أثناء وداع النجم محمد صلاح وابنتيه مكة وكيان لجماهير ليفربول، حيث قامت مكة بتسديد الكرة في الشباك كما فعلت في بدايتها أثناء طفولتها، وتفاعل الجمهور معها كما حدث في المرة الأولى بتشجيعها ودعمها.

أحمد حلمي يشارك فيديو مؤثر لهشادات جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح

شارك النجم أحمد حلمي فيديو مؤثر عبر “استوري” حسابه على “انستجرام” تضمن شهادات مشجعى نادي ليفربول وكلمات في توديع النجم محمد صلاح من من مختلف الأعمار، حيث قدموا الشكر له على ما قدمه مع ناديهم وأخبروه بمدى حبهم له وعن مدي افتقادهم له والتمنى بالتوفيق له في المرحلة المقبلة، وهو ما أظهر مدي تأثر محمد صلاح بهذه الكلمات البسيطة.

