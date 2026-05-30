ناصر الخليفي: الباريسي لديه أفضل مدرب بالعالم

قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع بين باريس سان جيرمان والارسنال يوم السبت المقبل في بودابست قال رئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي “إنه مدرب رائع، أفضل مدرب في العالم، لكنه أيضا شخص مذهل”.

وكان ذلك اللقب الثاني للويس إنريكي في دوري الأبطال، بعد قيادته برشلونة إلى التتويج عام 2015. ولم يفز بالبطولة أكثر منه سوى أربعة مدربين.

ورغم هيمنة باريس سان جرمان على الكرة الفرنسية لسنوات طويلة، فإنه لم ينجح قط في تحقيق حلمه في دوري الأبطال حتى وصول إنريكي.

أحرز المدرب الطموح اللقب بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي في العام الماضي.

وقال لاعب وسط باريس سان جرمان السابق الإنجليزي ديفيد بيكهام إن الخليفي أخبره بأن إنريكي كان ينام عمليا “كل ليلة” في مركز التدريب خلال موسمه الأول، لشدة هوسه بتشكيل حاضر الفريق ومستقبله.

ويشترك المدرب الإسباني لأرسنال الإنجليزي ميكل أرتيتا وخصمه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ومواطنه لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، في الجذور الكاتالونية والهوس بالسعي إلى الكمال، فيما تتحول صداقتهما إلى منافسة. وتضع معركة السبت في بودابست في نهائي دوري أبطال اوروبا هذين الزميلين السابقين، وتلميذي مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الذي يغادر النادي، على مسار تصادمي.

