هيئة الأمن السيبراني تؤكد سيادة السودان الكاملة على منصة (سوداباس) وحماية بيانات المواطنين
في ضوء ما يتم تداوله بشأن منصة الهوية الرقمية الوطنية “سوداباس” (SUDAPASS)، تؤكد الهيئة السودانية للأمن السيبراني أن المنصة تم تطويرها وتشغيلها وفق متطلبات فنية وأمنية ومؤسسية متقدمة، تضع حماية بيانات المواطنين والسيادة الرقمية في مقدمة الأولويات الوطنية.
ونؤكد في هذا السياق أن:
• جميع بيانات الهوية الرقمية تخضع للسيادة الرقمية السودانية والحوكمة الوطنية المختصة.
• تتم إدارة مفاتيح التشفير والشهادات الرقمية عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية (NADC) وفق ضوابط أمنية معتمدة.
• تخضع المنظومة لمراجعات واختبارات أمنية دورية لضمان الجاهزية وتعزيز الحماية السيبرانية بصورة مستمرة.
• يتم تطوير وتشغيل المنصة بواسطة كوادر وخبرات سودانية متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والهوية الرقمية.
إن “سوداباس” تمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً لبناء الثقة الرقمية وتعزيز السيادة الرقمية وتمكين المواطنين من الوصول الآمن والموثوق للخدمات الرقمية.
ونؤكد التزامنا الكامل بحماية بيانات المواطنين ومواصلة تطوير المنظومة الرقمية الوطنية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمده.
هيئة الأمن السيبراني السودانية