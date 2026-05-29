مدير عام جهاز المخابرات الوطني يلتقى نائب وزير الخارجية الروسي

إلتقى الفريق اول احمد إبراهيم مفضل، مدير عام جهاز المخابرات الوطني، ووفده المرافق، بحضور سفير السودان لدى روسيا الاتحادية السفير محمد الغزالي سراج اليوم الموافق 29 مايو 2026 بمبنى وزارة الخارجية الروسية بالسيد جورجي بوريسنكو، نائب وزير الخارجية الروسي.

نقل في مستهل اللقاء تعازى ومواساة الحكومة والشعب السوداني للحكومة والشعب الروسي واسر الضحايا من جراء الهجوم الأخير على مبنى كلية التربية والسكن الطلابي والذي راح ضحيته عدد من الطلاب والمتدربين الشباب، كما وتقدم بالتهنئة لروسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية وهنأ البلدين بمناسبة مرور 70 عاما على انشاء العلاقات الدبلوماسية.

قدم السيد الفريق اول مفضل شرحا وافيا لتطورات الأوضاع بالسودان متناولا الانتهاكات الجسمية التى مارستها المليشيا الإرهابية واصفا الجرائم والفظائع بانها الاسوأ في تاريخ السودان.

تناول الدعم الخارجي الذي يتلقاه التمرد واستقطاب عدد من دول الجوار و استعانتها بالمرتزقة والعناصر الإرهابية ونشره للسلاح و خطورة ذلك على الامن والاستقرار في السودان والإقليم بأسره الذي يعاني أصلا من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

تناول الأوضاع العسكرية على الارض واستعادة الجيش لزمام المبادرة وانسلاخ عدد من قيادات المليشيا وانضمامها للجيش السوداني. اوضح ان الحكومة السودانية تسعى لتحقيق السلام الذي يلبى تطلعات وطموحات الشعب السوداني وانها تعمل الآن للتهيئة لحوار سوداني من اجل الاستقرار.

انتقد التدخلات في الشئون الداخلية السودانية ومحاولات بعض الدول والجهات تجاوز الحكومة السودانية مثل ما حدث في مؤتمر برلين، موضحا ان مثل هذه التدخلات لن تساعد في حل الأزمة السودانية وتطيل من امد الحرب. وقدم في هذا الصدد شكره وتقديره للمواقف الروسية المبدئية التي تدعو لعدم التدخل في الشئون الداخلية وللمساندة والدعم الذي تلقاه السودان من روسيا.

شكر نائب وزير الخارجية الروسي بوريسنكو الفريق مفضل على ما تقدم به من شرح للتطورات بالسودان والجهود المبذولة لإيجاد حلول، مؤكدا على موقف روسيا الثابت والمبدئي في دعم السيادة والشرعية والوحدة الترابية للسودان.

انتقد التدخلات الخارجية في الشأن السوداني و انعقاد مؤتمر برلين دون مشاركة الحكومة السودانية. واثنى على التعاون اللصيق والتنسيق بين البلدين في القضايا المطروحة في المحافل الدولية.

امن الجانبان على ضرورة الحوار والتواصل المستمر بين الجانبين للتنسيق والتشاور من خلال آليات العمل الدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، وذلك في اشارة للفعاليات التي تنعقد خلال هذا العام مثل لجنة التشاور السياسي بين البلدين في شهر يونيو القادم، والمنتدى الروسي – العربي في سبتمبر القادم على مستوى وزراء الخارجية ، والقمة الروسية الأفريقية على المستوى الرئاسي في اكتوبر القادم، وما تتيحه من فرص وافرة للتباحث وتبادل وجهات النظر حوّل العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.