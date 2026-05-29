البرهان: ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليس صحيحاً بالمرة

حيا السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين مازالوا قابضين على الجمر يزودون عن حمى الوطن.

وقال خلال المعايدة التي قام بها اليوم للقيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور مساعدي القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق أول ركن ياسر العطا رئيس هيئة الأركان والفريق أول ركن ميرغني إدريس والفريق مهندس إبراهيم جابر، إن التفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة كان هو مفتاح النصر على العدو .

وأضاف “لقد وفقنا في استعادة بناء السودان، ونستطيع في المستقبل أن نعيد بناء الدولة السودانية على أسس وطنية صحيحة”.

كما حيا سيادته الجنود المرابطين في كل مكان لاسيما في جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان ودارفور .

مبيناً أن ما بدأناه من عمل في 15 أبريل 2023 تاريخ العدوان على الشعب السوداني سيستمر، وسنبذل فيه كل طاقاتنا حتى نستعيد كل الأراضي التي دنسها التمرد ونضع حدا للمرتزقة والمتمردين.

وأوضح أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة مبينا أنه بمجرد الخروج من هذه الحرب نكون قد أسسنا لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي.

وقال إن التجربة التي مرت بها القوات المسلحة خلال الثلاث سنوات الماضية كفيلة بأن تجعلنا أكثر قوة ووحدة وتماسكا في وجه كل التحديات التي تمر بها البلاد مشيدا بالروح القتالية للقوات في معركة الكرامة.

وطمأن القائد العام للقوات المسلحة الشعب السوداني بأن قواته المسلحة تمضي بخطى حثيثة نحو سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا وأضاف ” لن نعطيهم فرصة للعودة مجددا “.

وقال لن تكون هناك مليشيا للدعم السريع في السودان مضيفاً أنه لا مكان لأي متمرد في بلادنا.

وقال إن الحديث عن مشاورات في البحرين هو حديث لايمت للحقيقة بصلة وعار تماماً من الصحة.

مضيفا أن ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليس صحيحاً بالمرة.

وأكد الفريق أول الركن البرهان أن القوات المسلحة ماضية في معركة الكرامة حتى نهاياتها، وسيكتب لها النصر بعزيمة رجالها وإرادة الشعب السوداني.

مشيداً بثقة الشعب في قواته والتفافه حولها في سبيل عزة وكرامة الوطن مشيراً إلى تضحيات القوات المساندة والمستنفرين والمقاومة الشعبية.

وقال “قريبا سنصل دارفور مدينة مدينة ونطهرها من هؤلاء المتمردين”.

ورحب رئيس مجلس السيادة بانضمام المقاتلين المغرر بهم في صفوف التمرد قائلا إن باب الوطن والقوات المسلحة مفتوح لكل من يضع السلاح وينضم لمسيرة الوطن.

وأضاف” لا وجود لجنجويد بعد اليوم في السودان ” .